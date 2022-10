'O luto é normal', diz Drica Moraes sobre os 'órfãos de 'Pantanal'

Drica assumiu que depois de atuar um bom tempo em série estava com saudades de fazer uma novela. "Adoro a agilidade que se tem ao gravar uma novela. O improviso, o jogo de cintura em cena. Me fascinam."

"O luto é normal de uma obra para outra. Existe ainda mais depois de um sucesso estrondoso. Mas isso é um problema do público e não meu. Da minha parte e acredito de todo elenco tem muita alegria e dedicação. As pessoas precisam se abrir para o novo. Sempre."

