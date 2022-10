Bolsonaro é um grande homem', diz Cassia Kis, após dizer que ele deveria apanhar de cinto

Segundo a atriz, Bolsonaro é o único presidente da República no mundo que fala com força de Deus. "Eu tenho visto esse homem chorar e não são lágrimas de crocodilo, são lágrimas verdadeiras", disse, pedindo para a repórter encerrar o assunto. "Ele é um homem se transformando positivamente."

Católica, Cássia admitiu que Bolsonaro já falou muita bobagem e reconheceu os erros porque tem sido transformado com muita força pela vida religiosa. Para a atriz, o presidente ainda não é um católico de verdade, mas pode vir a ser, e ele está sendo apoiado por sacerdotes católicos do Brasil e do mundo.

