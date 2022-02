'Nosso presente divino', diz Mara Maravilha ao anunciar que será mãe novamente

Mara estava na fila de adoção havia quase quatro anos quando recebeu a ligação sobre Benjamim. "Recebi a ligação da assistente social, aí Deus falou: 'Você vai ser mãe desse jeito'. Ele [Benjamim] não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Nasceu no meu coração, e todo filho tem que nascer do coração. A adoção é um ato divino, de maternidade."

"É verdade! A família Benjamim vai crescer. O Papai do Céu já está trazendo nossa filha diretamente para o nosso coração. Eu, Gabriel [Torres, seu noivo], minha sogrinha, nossas famílias, amigos e fãs podem se alegrar. 2022 chega para nós com essa boa nova".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.