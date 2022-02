Cardi B arrisca de tatuadora e faz desenho no marido pelo Valentine's Day

No episódio, o casal visita um estúdio de tatuagem e lá Cardi B avisa o marido que não quer apenas fazer uma tatuagem com ele, mas que ela quer fazer o desenho nele. "Você deveria confiar em mim, eu sou sua esposa!", afirma ela ao rapper.

A tentativa de Cardi B como tatuadora está no novo episódio de seu programa no Facebook Watch, Cardi Tries, desta sexta (11). Um trecho da atração foi postado pela cantora em sua conta no Instagram. Os internautas comentaram empolgados, com direito até a pedidos para que ela os tatuasse também.

