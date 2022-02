'Guria vai de novo ao paredão', diz Bárbara sobre Natália no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 22 (Globo) começou o sábado (12) em clima de preguiça, após a festa da última noite. A maior parte dos participantes levantou apenas para fazer o raio-X e voltou a dormir, com exceção de Bárbara e dos brothers da Casa de Vidro.

Sozinha na Casa, Bárbara então começou a contar votos na sala do programa. Citou alguns nomes e depois concluiu: "Guria vai de novo para o paredão. Terceiro paredão, ela vai em três dos quatro, que complicado", afirmou ela se referindo a Natália.

Pelas contas da gaúcha, outros brothers que poderiam concentrar os votos dos colegas são Arthur, Douglas e Paulo André. A líder Jade afirmou durante a festa Chilli Beans que quer votar novamente em Arthur, mas que também tem como opções Lucas e Jessi.

O paredão será formado no domingo (13) com a indicação do líder, a indicação da casa, que deverá votar toda no confessionário, e com o contragolpe desses dois indicados. Todos, com exceção do indicado pelo líder, farão a prova bate-volta, que salvará um.

O único voto aberto será o da dupla da casa de vidro, caso ela permaneça no programa. Estarão imunizados na dinâmica dessa semana um dos vencedores da prova do anjo, que será feita em dupla, e a a pessoa que essa dupla decidir salvar. A prova do anjo acontece neste sábado (12).