'Nosso ciclo chega ao fim', diz Kevinho ao anunciar término com Gabriela Versiani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Kevinho, 23, anunciou nesta terça-feira (16) o término de seu namoro com a modelo Gabriela Versiani, 23. O anúncio foi feito em suas redes sociais, através dos Stories. "Em respeito a todos os fãs do casal e a todo esse tempo que vivi ao lado da Gabriela, venho anunciar o fim do nosso relacionamento", começou.

"Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de dois anos juntos, nosso ciclo chega ao fim, porém o respeito e o carinho por ela vai ser eterno em meu coração! Desejo tudo de melhor na vida dela hoje e sempre, ela é uma mulher incrível e eu sou muito grato por tudo que vivemos!", continuou na legenda da foto ao lado de Gabriela.

"No futuro, quem sabe? Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda moremos no coração um do outro. Amo você", completou o cantor. Gabriela também compartilhou uma foto ao lado de Kevinho, em seus Stories, e uma sequência de vídeos falando sobre o término.

"Eu e o Kevin não seguimos mais juntos como um casal", começou ela no vídeo. Gabriela afirmou que tentou gravar o vídeo várias vezes, mas não conseguia falar por se emocionar. "Mas com o mesmo respeito, admiração e carinho que a gente começou, eu queria vir aqui eu mesma, falando, porque acho que a nossa história foi muito linda e não merecia aqueles textos prontos de assessoria", continuou.

"Não é porque não dá mais certo que não deu certo. Deu muito certo, foi muito lindo tudo o que a gente viveu, eu sou muito grata pela nossa história", afirmou a influenciadora. "Preciso focar em mim agora, na minha marca, 100% no meu trabalho, na minha família principalmente."

"Lembrem que somos feitos de carne e osso e muito sentimento, não tem sido fácil esses últimos meses, não vai ser fácil agora, mas confio muito nos planos de Deus e é isso", finalizou. Na sequência, ela compartilhou uma foto ao lado do cantor.

"Te amo para sempre e nem tenho palavras para te agradecer e dizer o quanto você é especial na minha vida! Continuarei te vendo brilhar (agora um pouquinho mais distante de você), mas sempre sendo sua fã número um! Obrigada por transformar a minha vida! Você vai estar para sempre no espaço mais lindo do meu coração!", completou na legenda.

O casal estava junto desde janeiro de 2020, e Kevinho assumiu o relacionamento através de uma publicação em seu Instagram oficial. Antes, o cantor namorava a influenciadora Flávia Pavanelli, e a modelo tinha um relacionamento com a DJ Bárbara Labres.