Prefeitura de SP pretende dividir gestão das Casas de Cultura com organizações da sociedade civil

Em 2019, diante do histórico de escândalos, a Prefeitura decidiu alterar o modelo de gestão do Theatro Municipal, então regido justamente pelo MROSC.

"Prevendo o impacto negativo que isso pode ocasionar, a SMC estuda, em conjunto com a Secretaria Executiva de Gestão, maneiras de gestão compartilhada, via MROSC [Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil]", diz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.