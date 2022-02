Gustavo chama Larissa de 'plantinha' e diz que ela está acomodada no BBB 22

Rindo, Jessilane confirmou: "A galera estava comentando mesmo". Gustavo resolveu então tirar satisfação com Larissa. Ele abriu a porta do quarto e disse: "Quem quiser falar algo para mim, fala na cara, tá? Melhor do que dar Queridômetro é falar na cara."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora tenham entrado juntos pela Casa de Vidro, Larissa e Gustavo estão se desentendendo no Big Brother Brasil 22. Na manhã desta quarta (16), os dois brigaram e o brother chamou a pernambucana de "plantinha" e disse que ela ingressou no reality acomodada.

