'Ninguém aguenta mais esse governo', diz Renato Goes sobre Bolsonaro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na contramão de alguns atores que preferiram fugir de perguntas sobre política, o ator Renato Goes falou abertamente sobre seu voto para presidente. O antagonista de "Mar do Sertão", novela das 18h da Globo, disse que vai votar em Lula e rejeitou as críticas sobre a Cidade do Rock não ser palco de manifestações políticas.

"Quem disso isso? Qualquer lugar é lugar para se manifestar politicamente contra esse governo que ninguém aguenta mais. Movimentos a favor da democracia são válidos", disparou.

Renato também falou sobre Lula. "Quero pessoas com ideias construtivas e progressistas e o Lula é quem tem esse perfil e que pode mudar o país. Eu tenho esperança", opinou ele na segunda noite de shows no Rock in Rio.