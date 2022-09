'Preciso tomar mais cuidado', diz Gabriel Medina sobre flagra aos beijos com Jade Picon

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Era para ser uma passagem relâmpago pela entrada de um dos camarotes do Rock in Rio, neste sábado (3), mas o surfista Gabriel Medina não conseguiu passar como um simples convidado. Ainda mais depois que um vídeo que mostra ele aos beijos com a influenciadora e ex-BBB Jade Picon viralizou.

"Preciso tomar mais cuidado", afirmou o surfista.

Questionado sobre o assunto, Gabriel ainda tentou mudar o rumo da conversa dizendo que pretende curtir mais alguns dias de "folga" antes de voltar a treinar para próxima temporada. "Tenho que começar a focar no meu trabalho. Ano que vem o bicho vai pegar."

Mas o assunto era mesmo a Jade. Medina desconversou se eles tinham combinado de se encontrarem no festival. "Não sei se ela vem", disparou, segurando o riso.

No último final de semana, começou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra um beijo entre Medina e Jade Picon. Os dois foram flagrados em uma área reservada da festa Balbúrdia, que ocorreu no dia 28 de agosto em um espaço de eventos na região central do Rio.