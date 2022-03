Neymar brinca com fama de 'pé-frio' de Eslovênia após saída de Laís

Nas semanas anteriores, Eslovênia estava sentada ao lado dos Lollipopers que deixaram o reality. O fato fez com que até Neymar brincasse com a "maldição". Na última terça-feira, Vinicius estava sentado ao lado de Eslô e deixou o BBB 22 ao receber 55,87% dos votos.

