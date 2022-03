Eslovênia e Eliezer choram e assumem medo após saída de Laís do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eslovênia e Eliezer ficaram abalados após a saída de Laís do Big Brother Brasil 22 (Globo). Ambos choraram e se abraçaram no quarto Lollipop. A médica deixou a casa com 91,25% dos votos, resultado que a colocou como a maior rejeição da edição e a fez entrar no top de maiores rejeições de paredões triplos.

A goiana é mais uma integrante do quarto Lollipop a deixar o programa. Vale lembrar que, antes de a goiana deixar o reality, os últimos cinco paredões eliminaram pessoas que também faziam parte da aliança do quarto colorido, que já perdeu Brunna, Jade, Bárbara, Larissa e Vyni.

Durante a conversa após a saída da sister, Eli e Eslô comentaram o resultado e se questionaram sobre as decisões do quarto Lollipop após o discurso de eliminação feito pelo apresentador Tadeu Schimidt.

"Não sei se eu choro de alívio ou felicidade. Não sei se eu fico triste...", comenta Eliezer, que era um dos emparedados da noite.

Eslovênia se disse confusa com o resultado e afirma: "Todo mundo está saindo. Eu estou com muito medo".

Eli agradece pela permanência da casa, mas ela insiste no que eles podem ter feito na casa: "Caramba Eli, o que a gente fez de errado? Não consigo enxergar nada. Isso que é o mais preocupante!".

Então, Eliezer tenta lembrar do discurso de Tadeu Schmidt na Eliminação da noite: "Você viu que, no discurso dele, em nenhum momento falou do Eli, não falou da Laís, não falou do DG e não falou de pessoas. Ele falou do quarto, de estratégia, do que foi feito de errado. Será que foi coincidência?".

Eslovênia afirma: "Só deixou mais confuso ainda. Não é coincidência, não tem como ser. Só sei de uma coisa. A cada dia que passa, eu sinto que, nos próximos Paredões, se tiver eu e você, a gente vai sair".

SAÍDA DE LAÍS Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schimidt começou fazendo referência ao quarto Lollipop, levantando ainda mais questionamentos para os integrantes do quarto colorido. "Ninguém desse grupo volta do Paredão. Bárbara eliminada, Brunna eliminada, Larissa eliminada, Jade eliminada, Vini eliminado, cinco seguidos. O que tem esse grupo? O que tem esse quarto? O que que esse povo fez? É uma sequência de resposta que ninguém aí está entendendo ou é apenas uma coincidência? A formação de cada Paredão não favorecia aquela pessoa naquele momento por outros motivos, outras circunstâncias. Afinal, eram do mesmo quarto, eram do mesmo grupo, mas tinha trajetórias completamente diferentes".

Tadeu continou se referindo ao grupo: "É possível apontar um ponto em comum com todos esses eliminados, além de pertencer ao Lollipop? E agora fica ainda mais difícil de saber porque são dois do Lollipop no Paredão. Se sai um, aquele que fica, está fragilizado? Ou essa pessoa que fica foi a que passou mais distante de sair dessa vez? Será que a disputa foi acirrada? Voto a voto? Um dos dois saiu por muito? Ou mais impressionante ainda, seria agora o momento da redenção total? A primeira vez que um lollipoper resiste ao Paredão? São logo dois que vão voltar para comemorar? Será que cabe ao DG ficar marcado por essa virada?".

Mas o que mais chamou a atenção foi que, antes do seu discurso, o apresentador disse que iria passar uma informação para bagunçar a cabeça dos confinados. Referindo-se aos percentuais do Paredão.

"Neste Paredão, duas pessoas terminaram muito próximas. Mudaram de posição de domingo para cá. A diferença percentual entre elas foi de décimos. E afinal, quem vai embora do BBB 22 na nona semana? Quem sai, deixa laços fortes aí dentro. Deixa um alerta para quem fica. Quem sai, talvez se arrependa da estratégia que escolheu no BBB", disse o apresentador.

Por fim, Tadeu anuncio o veredicto do público: "Quem sai, provavelmente não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai, sai individualmente, não sai como grupo. Quem sai, talvez saísse em qualquer outro Paredão, qualquer outro momento. Quem sai hoje é você, Laís".

Antes de cruzar a porta de saída, a agora ex-sister deixou um recado aos brothers que restaram na casa. "Foi uma experiência incrível, única. Fiquem fortes, se joguem!". Ela também se despediu de Arthur: "Aqui é só um jogo". O brother respondeu que fora da casa os dois conversam e ela completa: "Lá fora quero conhecer o Arthur. Combinado! Desculpa qualquer coisa".

Já do lado de fora, em seu papo com Tadeu, Laís analisou sua trajetória e quais os rumos após mais uma derrota do grupo Lollipop.

"Eu fui eu ali o tempo inteiro, me joguei, tentei ganhar prova de tudo qualquer jeito, mas estou muito feliz com a minha trajetória, acho que eu fiz tudo o que tinha que fazer. Me sinto muito vitoriosa por ter chegado até esse momento do BBB e as pessoas que me abraçaram até agora, quero abraçá-los de alguma forma".

Ela continuou explicando quais foram os seus possíveis erros: "Até falaram lá na casa, no atrito ali com o Arthur ele soltou: 'Ah, que está com atrito comigo está saindo'. Eu não sei se é isso, se ele já é o favorito da casa e é isso que está tirando...Eu não sei, eu quero entender".