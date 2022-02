Na Xepa, Scooby desaprova prato de fígado cozido e web comenta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby está na Xepa pela segunda semana em um mês de BBB 22 (Globo). Neste sábado (19), os internautas relembraram uma fala do surfista que chegou a dizer que achou "de boaça" ficar na Xepa. Eis que dessa vez não está sendo tão de boa.

O ex-marido de Luana Piovani experimentou pela primeira vez carne de fígado cozida e não aprovou. O momento aconteceu no almoço de sábado e gerou muitos comentários na web. A refeição foi preparada por Jessilane e ao experimentar e reagir com uma careta, a sister perguntou se ele tinha gostado. Scooby respondeu que não.

"Não foi ele que falou que a Xepa é de boaça com a comida e ficou cheio de mimi com o fígado?", relembrou um internauta no Twitter. "Pedro Scooby experimentando fígado. Será que ele ainda acha tranquilo ficar na Xepa?", apontou uma página de fofocas na rede social.

Com Lucas na liderança, o primeiro participante do Pipoca a conseguir o feito, a maioria dos Camarotes teve que encarar a Xepa nesta semana, inclusive Jade Picon que foi líder por duas semanas consecutivas e já estava acostumada com as mordomias do VIP.

Lucas levou Arthur Aguiar, Natália, Linn da Quebrada, Eslovênia e DG para o quarto do líder. As únicas que ainda não foram convidadas para o VIP foram Brunna e Jessilane. Gustavo e Larissa, ex-participantes da Casa de Vidro, também não.

Toda semana a casa é dividida em Xepa e VIP com novas configurações, sempre a depender de quem ganha liderança e o poder de escolher os mais próximos e aliados para usufruírem as regalias do Líder.