Público especula repescagem dos eliminados no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os telespectadores do Big Brother Brasil 22 (Globo) estão especulando uma possível repescagem dos eliminados. Tudo começou após o final da edição exibição do programa de sexta-feira (18), quando Tadeu Schmidt foi "raptado" por um robô do mal feito por efeitos especiais.

Nas redes sociais, o apresentador ainda comentou sobre a brincadeira feita pela produção. "Muita gente tava preocupada comigo depois daquela cena assustadora do Robbb me raptando no fim do programa. (...) Mas foram momentos difíceis. Robbb me levou para um lugar esquisito, eu não enxergava nada. Sorte que eu ouvi uma voz me chamando... 'Tadeu! Ô, Tadeu! Tadeu!' E aqui estou, a salvo", disse.

O público entendeu a mensagem do apresentador como um possível "spoiler" do quarto escuro com eliminados. Até o momento quem deixou o BBB 22 foi, respectivamente: Luciano Estevan, Rodrigo Mussi, Naiara Azevedo e Bárbara Heck. Maria foi expulsa e por isso não entraria nessa lista.

A emissora ainda não se pronunciou sobre o assunto e segue ignorando os rumores, mas os internautas estão agitados e pedindo pela volta de Naiara. A hashtag "Volta Nanacita" (apelido que a cantora ganhou do público) virou um dos principais assuntos do Twitter.

Até mesmo a própria cantora comentou na rede social sobre o pedido dos fãs. Em resposta ao Rodrigo, que perguntou se ela toparia voltar para o programa, Naiara disse que "já está com o pé na porta". Ela também gravou um vídeo lembrando de quando chamou o apresentador de: "Tadeu! Ô, Tadeu! Tadeu".

O público ficou animado com a possibilidade e deu opinião sobre o retorno de Naiara Azevedo no BBB 22. "Só uma repescagem salvaria esse reality do fracasso. O BBB tá parecendo uma colônia de férias. Sem enredo, sem memes e sem personagens carismáticos. Volta Nanacita pro brasileiro voltar a ser feliz de novo", disse um internauta.

"Já quero a Nanacita voltando na repescagem segurando um bolo e soltando a frase icônica: 'Enquanto cês acham que eu tô indo, eu tô vindo com o bolo pronto'. Seria icônico", comentou outra pessoa no Twitter.