Gabi Martins confirma fim de namoro com Tierry: 'Estou solteira'

Gabi ainda disse que o término foi o motivo pelo qual passou alguns dias menos ativa nas redes sociais. "Me escondi aqui porque não têm sido dias fáceis", explicou. "Eu procurei me fortalecer. Com vocês, mostrando meu trabalho, eu senti que agora eu estava mais preparada para falar com vocês... Estou fazendo bastante terapia."

A cantora não fechou as portas para uma possível recaída. "Pode ser que a gente venha a voltar, pode ser que cada um siga sua vida 100%", contou. "Eu quero, realmente, focar no meu trabalho agora, mas quero dizer para vocês que eu conheci um cara foda e que vou levar ele comigo."

Apesar do fim do relacionamento, ela elogiou o ex-companheiro. "Eu quero dizer para vocês que o Tierry é uma pessoa maravilhosa", afirmou. "Eu tenho muito carinho pela família dele, por ele. Ele apareceu na minha vida em um momento que eu não esperava. Eu serei eternamente grata."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.