Motorista é preso por dirigir com copo de caipirinha em caminhão no interior de SP

A Polícia Rodoviária Federal afirmou que "o teste com bafômetro apontou a concentração de 1,12 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quase três vezes mais do que o limite entre a infração administrativa e o crime de embriaguez ao volante, que é de 0,34 miligramas".

A partir daí começou uma perseguição pela rodovia, que precisou momentaneamente ser bloqueada. O acompanhamento ao motorista terminou no km 82, já na cidade de Bady Bassit (465 km de SP). Ali, mesmo após parar a carreta, o caminhoneiro não conseguiu sair do veículo.

Assim que a carreta foi localizada, os policiais determinaram que o caminhoneiro parasse, no entanto, o homem teria desobedecido à ordem. De acordo com os agentes federais, na fuga, a carreta quase chegou a passar por cima do carro policial.

