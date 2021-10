Vilã de 'WandaVision' vai ganhar série no Disney+, diz revista

Na produção, Hahn faz o papel de Agnes, a vizinha curiosa do casal Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany). Com o decorrer da série, ela se revela como a poderosa bruxa Agatha, que tenta acabar com a protagonista.

De acordo com a revista, o projeto é descrito como uma comédia de humor sombrio. Jac Schaeffer, redator principal de "WandaVision", é apontado como roteirista e produtor executivo do spin-off.

