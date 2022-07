Morre Eunice Durham, antropóloga que atuou como secretária no MEC, aos 90

O velório da antropóloga acontece nesta quarta-feira no Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, às 11h, com a cerimônia às 13h.

A partir dos anos 1980, concentrou seus trabalhos no tema do ensino superior. Foi presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ocupou as secretarias nacionais do Ensino Superior em 1991 e 1992 e de Educação Superior, de 1995 a 1997, ligadas ao Ministério da Educação, e foi membro do Conselho Nacional de Educação, de 1997 a 2001.

O mestrado foi sobre imigração italiana, e a familiaridade com o tema levaria Durham a ser orientadora de Ruth Cardoso, antropóloga que foi mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em sua tese de doutorado sobre imigração japonesa. Já o doutorado deu atenção à migração rural urbana. A livre-docência, por fim, foi sobre o antropólogo polonês Bronislaw Malinowski.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.