Gkay diz que está dando um tempo de namoros: 'homens dão trabalho'

"Pois é, aqueles meus... aqueles desgraçados que eu chamo de amigos, eles todos estão namorando agora. Mas eu? Eu não posso namorar", brincou a influenciadora. que não fugiu da pergunta sobre depressão. "Hoje, eu estou legal, mas ano passado eu desenvolvi síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Comecei a me tratar e agora está tudo bem. A minha saúde em primeiro lugar", finalizou Gkay.

Em conversa com as apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Gessica Kayane explicou que é heterossexual, embora já tenha trocado selinhos com mulheres em suas badaladas festas. "Gosto mesmo de homem", admitiu a também atriz que, entre risos, comentou que existe mesmo a paquera virtual com o youtuber Felipe Neto.

