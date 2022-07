Maya Hawke, de Stranger Things, aparece nua em orgia no clipe de single

Hawke conheceu Corbet ao fazer um teste para um de seus filmes há alguns anos. Embora ela não tenha conseguido o papel, a dupla fez amizade e tomou a decisão de trabalhar no videoclipe de "Thérèse". A dupla se inspirou no trabalho do fotógrafo japonês Kohei Yoshiyuki, que é mais conhecido por sua série Koen , apresentando fotografias de pessoas envolvidas em atividades sexuais à noite em parques de Tóquio.

Dirigido por Brady Corbet, o videoclipe mostra a polícia interrompendo uma orgia que um grupo fazia em uma floresta. No filme, aparecem pessoas fugindo em direções opostas e Maya e outras mulheres com os seios à mostra. Após ser pega, a personagem de Maya aparece cantando a música enquanto é algemada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Maya Hawke, 24, de Stranger Things, lançou na segunda-feira (18) o clipe de seu mais novo single, "Thérèse", em que ela aparece nua em cenas de orgia no meio de uma floresta. A canção faz parte do álbum "Moss", que será lançado dia 23 de setembro.

