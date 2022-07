Teatro-D encerra atividades com apresentação de Ney Matogrosso e monólogo

O espaço cultural terá de encerrar as atividades porque o terreno onde está localizado foi vendido para uma construtora, que deverá erguer no local um conjunto de prédios.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Teatro-D, na zona sul de São Paulo, vai encerrar as suas atividades no próximo dia 27 com uma apresentação de Ney Matogrosso. O cantor interpretará a música "Coração de Luto", do compositor Teixeirinha. A canção integra a peça "O Homem que Queria ser Livro", escrita por Flavio de Souza, que será a última encenada no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.