Mãe de Jennifer Lopez chama Ben Affleck de 'amor verdadeiro' da filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ben Affleck, 49, ganhou o selo de aprovação da mãe de Jennifer Lopez,52, Guadalupe "Lupe" Rodríguez. Durante mesa redonda no The View na segunda-feira (18), a apresentadora Sunny Hostin contou que conversou com a mãe da cantora sobre o relacionamento da filha com o ator.

Lupe disse para Hostin que sempre soube que o casal voltaria a ficar junto porque "Ben é o verdadeiro amor" da filha. Segundo a apresentadora, a mãe da cantora falou ainda que a cantora adotou o sobrenome do ator porque tem certeza que vão viver felizes para sempre.

Lopez e Affleck se casaram em uma cerimônia secreta no último sábado (16), no condado de Clark, em Nevada, nos EUA. A informação foi confirmada pelos sites americanos TMZ e Page Six, que conseguiram obter um registro de casamento em nome dos dois astros.

No domingo (17), Lopez falou pela primeira vez sobre o casamento com Affeck. Ela postou uma foto em sua conta oficial no Instagram em que aparece deitada em uma cama e exibindo uma aliança na mão em que segura o celular.

No post, a estrela convida seus seguidores para acessarem sua newsletter, On The JLo, para saber todos os detalhes. Na newsletter, Jennifer comemora a união com Affleck após quase 20 anos separados.

O casal "Bennifer", como foi apelidado pelos fãs, reatou a relação em 2021 e anunciou o noivado em abril deste ano. Jennifer e Affleck namoraram e chegaram a ficar noivos 20 atrás, porém cancelaram o casamento e anunciaram o fim da relação em 2004.

Após o término do relacionamento Jennifer e Ben seguiram seus caminhos. Lopez se casou com o cantor Marc Anthony, com quem teve os gêmeos Emme e Max.