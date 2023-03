Modest Mouse faz estreia brasileira no Lollapalooza após morte de baterista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um lineup em que novinhos -em idade e em tempo de estrada- como Billie Eilish, Lil Nas X e Rosalía são destaques, a banda americana Modest Mouse, formada em 1993, chegou ao Lollapalooza como uma das atrações veteranas escaladas para a décima edição do festival.

Foi um show direto e sem firulas, tocado por um Isaac Brock com pose séria de roqueiro -mas que usava uma correia de guitarra estampada por corujinhas- e que fez o público do palco Chevrolet dançar sobre o sol matador das 16h no Autódromo de Interlagos.

Foi a estreia da banda no Brasil -até houve uma tentativa de show no finado festival SWU, em 2011, mas o grupo cancelou porque os equipamentos não chegaram a tempo.

Doze anos depois, chegou ao país em uma das primeiras apresentações após a morte de seu baterista e um dos fundadores, Jeremiah Green, que morreu no começo do ano de câncer, mas que não foi citado no show.

Sonoramente influenciada por nomes como Talking Heads, Pixies e Pavement, a banda ascendeu com "The Lonesome Crowded West", de 1997, e mais ainda com o lançamento de "Good News for People Who Love Bad News", de 2004. É desse disco, aliás, que saíram os dois maiores sucessos do Modest Mouse, "Ocean Breathes Salty" e "Float On" -tocadas no comecinho e no fim do show, respectivamente, e celebradas pelo público.

O setlist tocado no Lolla foi uma mistura equilibrada da maior parte dos trabalhos da banda. Do disco de estreia, por exemplo, "This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About", de 1996, foi pinçada "Dramamine", que abriu o show. De "The Lonesome Crowded West, do ano seguinte, veio "Doin' The Cockroach".

De "We Were Dead Before the Ship Even Sank", lançado em 2007, a banda cantou "Dashboard", que soa como suco do indie da década de 2000, e "Fire it Up".

E aí também foram aparecendo faixas de outros trabalhos, como "King Rat", "Lampshades on Fire" e "Paper Thin Walls".

Embora a turnê seja motivada pelo lançamento do trabalho mais recente, "The Golden Casket", deste só sobreviveu "We Are Between".

O Modest Mouse, formado após um show de heavy metal pelos jovens Isaac Brock, Eric Judy e Jeremiah Green em um momento movimentado para a cena grunge de Seattle, nos primeiros anos da década de 1990, acabou se tornando um dos mais importantes representantes da cena indie rock que surgiram naquela década e ganhou status cult entre os fãs do gênero.