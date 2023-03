Arthur Picoli assume affair com Thais Braz depois do BBB 21

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Durante muito tempo o ex-brother Arthur Picoli negou qualquer envolvimento com a colega do BBB 21, Thais Braz, mas nesta quinta-feira (24), ele acabou confessando o affair: "Sim, um dia já rolou e isso tem bastante tempo. Hoje não rola mais nada e ela é minha amiguinha."

A revelação aconteceu durante a participação do youtuber durante a participação do Mesacast BBB Tá On e surpreendeu as apresentadoras Jeska Grecco e Patrícia Ramos. Arthur não deu detalhes sobre o romance, mas reconheceu que a emoção falou mais alto no casal e acabou prejudicando um envolvimento maior. "É uma situação muito bem resolvida. São dois emocionados, gente, é mais fácil cada um para o seu lado", comentou visivelmente sem graça.

Durante o BBB 21, enquanto Arthur se envolveu com Carla Diaz, Thais insistiu em um affair com Fiuk. Fora do jogo, os dois se aproximaram e foram vistos juntos em vários eventos. Na época, os fãs logo levantaram a possibilidade de um namoro e a dupla sempre fugiu do assunto. Após a revelação do apresentador, eles relembraram o apelido do casal que foi shippado: BrazColi