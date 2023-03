Lollapalooza: público recolhe lixo reciclável para ganhar Alexa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O público do Lollapalooza 2023 está investido em recolher o lixo reciclável do festival para ganhar brindes que podem chegar até a uma Alexa, assistente virtual da Amazon.

"Essa é a primeira vez que eu venho, e a minha filha quer muito ganhar a Alexa, então estou aqui ajudando", disse Rafael Gabriel da Silva, 44, que está acompanhado da filha. Juntos, eles estavam revirando uma lata de lixo no Autódromo de Interlagos.

Para ganhar o aparelho da Amazon, precisam juntar 500 copos de plástico. Vitor Cortes, 24, também está na mesma missão e, entre um show e outro, se organiza para juntar copos e outros objetos recicláveis.

"Não vai ser uma dor de cabeça, sabe? Estamos juntando copos entre um show e outro, antes dos principais da noite", disse. Ele estava usando uma luva de plástico para facilitar a coleta dos copos.

A ação está sendo promovida pela Braskem, mesma empresa que fez a ação de reciclagem no BBB 23 (Globo). É o segundo ano que eles atuam no festival, com o objetivo de educar o público.

"Desde o ano passado, a gente definiu que uma de nossas estratégias seria de educação ambiental e a conscientização da população sobre consumo consciente e descarte correto", disse Ana Paula Sivieiri, diretora global da Braskem em entrevista à reportagem.

Para ela, não existe melhor momento que o de lazer para compartilhar uma mensagem positiva com o público. "A gente estimula aqui no Lolla uma prática que deveria ser feita todos os dias".

Além do Lollapalooza, a Braskem pretende realizar a mesma ação no The Town, festival que acontece na capital paulista em setembro deste ano.