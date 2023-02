Modelo que disse faturar R$ 100 milhões por mês com OnlyFans está falida

Conforme o Radar Online, Blac Chyna relatou sua suposta falência após perder um processo que ela movia contra a família Kardashian, em que pedia o pagamento de uma indenização no valor de US$ 140 milhões.

Conforme a editora Statista, Blac Chyna detém um faturamento mensal de 20 milhões de dólares com a comercialização de conteúdo no site, algo em torno de R$ 100 milhões.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-membro do clã Kardashian, a modelo Blac Chyna, 34, declarou que está falida, com "apenas" R$ 15 mil em sua conta bancária. As informações são do site Radar Online.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.