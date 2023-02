Saiba quem é o guitarrista que brilhou no show de Rihanna na final do Super Bowl 2023

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O show de Rihanna no intervalo da final do Super Bowl 2023 ainda é um dos assuntos mais comentados no mundo música. Além do anúncio da gravidez da cantora, a performance da banda ao vivo chamou a atenção dos fãs e um dos destaques ficou por conta do guitarrista ninguém mais ninguém menos de que Nuno Bettencourt. O músico respeitado no mercado, ele acompanha a intérprete de "Umbrella", "Diamonds" e "Work",entre outros hits, desde 2010.

"Um amigo, chamado Tony Bruno, foi quem me chamou para trabalhar com Rihanna. Na época, eu recusei porque o material musical dela tinha pouca guitarra e eu já estava há muito tempo em cena. Queria algo diferente. Ele acabou me convencendo porque a própria Rihanna queria justamente "algo mais pesado" nos shows", contou Nuno em entrevista publicada em 2014.

Nuno era um dos líderes da banda americana Extreme ao lado do vocalista Gary Cherone. "Get The Funk Out", "Hole Hearted" e "Midnight Express" foram alguns dos hits do grupo, mas quem tem mais de 40 anos lembra mesmo de "More Than Words". A música, uma balada, era uma canções mais tocadas nas rádios nos anos 1990 e o clipe, um dos mais exibidos nos programas musicais na televisão