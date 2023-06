Michelle Loreto anuncia que está grávida de seu primeiro filho

"Aos 43 anos, também dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Estava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos", completou, que namora com Alexandre Mattoso, diretor do "Encontro".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Michelle Loreto anunciou que está grávida de seu primeiro filho. Em publicação no Instagram, na manhã deste sábado (3), a jornalista da Globo conta que não tinha planos de engravidar, mas que está muito feliz com a chegada da criança. No longo relato, ela fala sobre que toda mulher tem todo o direito de escolher sobre engravidar, ou não.

