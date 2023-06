Kendrick Lamar e Depeche Mode animam espanhóis em shows no Primavera Sound

BARCELONA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Kendrick Lamar deixou os catalães boquiabertos na noite desta sexta (2), ao apresentar seu hip hop com elementos de jazz, funk e soul, em seu esforço de resumir a cultura afro-americana em um punhado de canções, como já havia feito em seus discos.

Na maior parte do tempo, Lamar está absolutamente sozinho no palco. E parece ser o cara mais calmo do Parc del Fòrum, em frente às praias de Barcelona. Ele não corre, não grita, não provoca o público, apenas solta palavras na velocidade de um liquidificador e, entre canções, fica ali quieto por meio minuto olhando para o nada, imóvel.

Ele e o Depeche Mode fizeram dois grandes espetáculos na segunda noite do Primavera Sound Barcelona 2023, visivelmente mais cheia do que a primeira. Neste sábado (3), teremos St. Vincent, Calvin Harris, The War on Drugs, The Voidz, Maneskin e a estrela espanhola absoluta Rosalía.

A Amazon Music transmite ao vivo alguns desses shows a partir das 14h30, no horário de Brasília, em seus canais na plataforma Twitch ou por meio do Prime Video. Não é preciso ser assinante.

Lamar cantou com uma enorme cortina, que ocupava toda a área do palco, aparentemente pintada à mão, que mostrava dois negros sentados, um deles com uma camiseta escrito Califórnia, estado natal do artista americano. Bem pequena, no alto, podia-se ler na pintura a intimidadora inscrição "tiros de advertência não são necessários".

A solidão de Lamar, enquanto cantava hits como "Die Hard", Count me Out", "Rich Spirit", "King Kunta", "Bitch Don't Kill my Vibe" e "N95" era interrompida raramente por alguns dançarinos. E só.

Não ficou claro se havia uma banda atrás da cortina ou se ele cantava em cima de instrumentos pré-gravados apenas. A imprensa, inclusive, se dividiu na questão, com a versão em língua catalã da revista Time Out cravando que se tratava de bases programadas.

O crítico do diário El País, no entanto, garantiu ter identificado "músicos ocultos, como a orquestra na ópera, que só eram percebidos pelo som acústico da bateria e alguns arranjos, como a guitarra por exemplo, que diferenciavam o som ao vivo das faixas gravadas".

Imediatamente antes de Lamar foi a vez do Depeche Mode. Elegantérrimos, se pudermos descrever o show com um adjetivo não dicionarizado. A banda acaba de lançar seu primeiro disco como um duo, após a morte do tecladista Andrew Fletcher. Mas não calcou a apresentação em cima de "Memento Mori".

Dave Gahan, o vocalista, e Martin Gore, guitarrista e principal compositor, tocaram apenas as três primeiras do novo álbum e abriram espaço para os hinos do eletrônico underground que fizeram a fama mundial dos ingleses.

"Walking in my Shoes", "It's no Good", "Enjoy the Silence", "Never Let me Down Again" e "Personal Jesus", estavam todas lá, incluindo a seminal "I Just Can't Get Enough", que abriu o bis.

Em uma hora e 40 minutos, com muito lápis nos olhos, Gahan e Gore dominaram o vasto público em frente ao palco principal. Gore, com sua guitarra minimalista, executou os riffs de suas conhecidas canções com economia e segurança.

Já Gahan rodopiou e rebolou de costas para a plateia com seu colete brilhante e colorido na parte de trás: azul na primeira parte, rosa na segunda. Dançou sem parar e até imitou um Frankenstein ameaçador com as mãos para cima. No bis, voltou sem camisa, mas ainda de colete, para revelar suas enormes tatuagens.

A Fletcher --morto há um ano após rompimento da aorta-- eles dedicaram "World in my Eyes", sua favorita, enquanto os telões exibiam uma foto do tecladista envelhecendo.

A nova "Ghosts Again" contou com a exibição do emblemático videoclipe da canção. Nele, Gahan e Gore reencenam o filme "O Sétimo Selo", lançado em 1957 e de Ingmar Bergman, no qual um cavaleiro medieval aposta sua vida em um jogo de xadrez com a morte. A mensagem é clara: a vida acaba ali na esquina.

PRIMAVERA SOUND BARCELONA 2023

Quando: até sábado (3), a partir das 16h (11h em Brasília)

Onde: Parc del Fòrum, Barcelona, Espanha

Preço: € 125 (R$ 675) por dia, mais taxa de conveniência

Transmissão: Amazon Music na Twitch (https://music.amazon.co.uk/live/events/LTWUIOCCUC) ou Prime Video (não é preciso ser assinante)