Shows de Taylor Swift na Argentina ficam baratos com inflação alta do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os shows de Taylor Swift estão uma pechincha na Argentina. Com a alta na inflação no país, o preço dos ingressos para as duas apresentações da "The Eras Tour" no país, em novembro, ficou mais barato em comparação aos valores vendidos atualmente nos Estados Unidos e outras regiões.

Um exemplo é o acesso à pista premium do evento, área mais próxima do palco. O valor do ingresso é de 75 mil pesos argentinos, excluindo taxas, o que é equivalente no momento a US$ 153 e R$ 1.541 nas casas de câmbio. Nos estados americanos, uma entrada para o show pode custar até US$ 449, ou R$ 2.230.

A Argentina no momento passa por uma explosão de inflação, superando o percentual de 100% em maio. É o maior valor em 32 anos, e o governo até lançou uma nota de 2.000 pesos para tentar conter o avanço.

A diferença levantou discussões entre os fãs nas redes sociais, em especial os americanos. Alguns comparam os valores para saber o que está mais em conta: viajar à Argentina e assistir a turnê por lá ou pagar por um ingresso revendido em sua região.

Em Chicago, onde a cantora se apresenta neste fim de semana, o acesso à "The Eras Tour" chega no mercado paralelo a US$ 700, ou R$ 3.470. Um voo de Chicago a Buenos Aires em novembro, enquanto isso, custa a partir de US$ 911, ou R$ 4.515.

Para os argentinos, a crise econômica não barra o entusiasmo do público shows. Em 2022, o Coldplay esgotou os ingressos de todas as 10 apresentações de sua turnê mundial de "Music of the Spheres" em Buenos Aires. Por lá, os ingresso da "The Eras Tour" começam a ser vendidos em 6 de junho.

No Brasil, enquanto isso, a venda geral acontece em 12 de junho, mas haverão sessões antecipadas para quem comprou lugar para os shows da turnê cancelados de 2020, em 6 de junho, e clientes do C6 Bank Mastercard, em 9 de junho. Taylor Swift se apresenta no Rio de Janeiro em 18 de novembro e em São Paulo nos dias 25 e 26 do mesmo mês.