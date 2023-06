Duda Beat pede no Mita que Lana Del Rey autorize versão forró de hit da americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Duda Beat foi uma das primeiras a se apresentar no primeiro dia em São Paulo do Mita, festival que traz Lana Del Rey à capital paulista neste sábado.

A penúltima música cantada pela brasileira foi "Chapadinha na Praia", uma versão forró de "High by the Beach", canção lançada pela própria Del Rey em 2015.

Faz mais de quatros anos que Duda Beat pede que Del Rey autorize a entrada da música nas plataformas digitais. Em 2019, afirmou que a negociação estava chegando ao fim.

Não terminou. Duda gritou no show pedindo que Del Rey liberasse o lançamento oficial de "Chapadinha na Praia". Ela animou os fãs da americana com a apresentação e exibiu no telão a hashtag "#LiberaLana".

Lana Del Rey é a última cantora a se apresentar no Mita neste sábado e deve subir ao palco às 20h20. O festival segue acontecendo no domingo com shows de NX Zero, Haim e Florence + The Machine.