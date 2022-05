Michel Teló volta ao Voice Kids e não descarta carreira artística aos filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Técnico do The Voice Brasil (Globo) com maior número de vitórias, o cantor Michel Teló, 41, volta neste domingo (1º) à versão Kids do reality, que estreia nova temporada, disposto a conquistar o que ele chama de octacampeonato, com a oitava vitória. Desde que estreou como técnico, em 2015, ele acumula sete.

"Eu realmente ganhei o The Voice adulto seis vezes e, no ano passado, o Kids também. Então, não sei se conta, mas vira hepta", diz o cantor rindo sem revelar a estratégia que usará este ano para vencer a disputa. "Não posso entregar a estratégia de bandeja para os meus companheiros", brinca.

Deixando as brincadeiras de lado, o cantor afirma que em todas as temporadas do reality busca uma voz que o emocione e também presta atenção na reação do público na apresentação do candidato. "Na verdade não tem uma estratégia, é sentir no coração, sempre é uma questão de sentimento."

Teló revela que ama ser técnico do reality e que é muito especial poder participar do sonho das crianças que estão começando na música -ele começou a cantar aos sete anos, na escola, e aos 12 já atuava profissionalmente. "Pensa em uma expectativa boa, um programa que eu amo fazer, ainda mais o Kids."

O cantor também está animado com a chegada da dupla de novas técnicas, as cantoras Maiara e Maraisa. Ele disse que está sendo divertido fazer o reality com Carlinhos Brown e as duas cantoras, que são brincalhonas e talentosas. "Vieram abrilhantar essa temporada do Kids. Sem falar na criançada que na verdade é o grande show, o motivo de tudo isso acontecer."

Márcio Garcia continua no comando da atração acompanhado de Thalita Rebouças, que tem a missão de acalmar o coração dos participantes e seus familiares. Mas Teló admite que adoraria trabalhar no mesmo programa que a esposa, a atriz Thaís Fersoza, 37, apresentadora dos bastidores do The Voice+. "Seria maravilhoso se ela participasse porque eu realmente acho ela uma grande profissional, talentosíssima."

Teló revelou ainda que não se contenta em ser jurado do programa, ele acompanha todas as temporadas. Uma em especial, ele não perdeu nenhum episódio: a última do The Voice+, que marcou a estreia de Fersoza na franquia, a qual ele já é veterano. "Eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que ela fez", elogiou.

Para o cantor, foi "uma benção" ter "esbarrado" com a apresentadora e atriz durante um Carnaval, dez anos atrás, e realizar o sonho de construir uma família -eles são pais de Melinda, 5, e Teodoro, 4. "Ela é minha parceira, minha companheira, o amor da minha vida, e a gente cresce junto a cada dia."

Para manter a chama da paixão acesa depois de dez anos juntos, Teló conta que ele e a esposa costumam ter encontros sozinhos. "A gente adora jantar em lugares diferentes, comidas diferentes, e fazer esses encontros só nossos, só do casal, que é muito importante manter essa paixão acesa, esse amor."

Sobre os filhos seguirem algum dia a carreira artística, Teló afirma que os deixa livres para escolherem o que realmente querem ser quando crescerem. "Na minha infância, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito e eles [meus filhos] terão todo o meu apoio."

Além das gravações do programa, Teló segue o desafio de conciliar a agenda de shows e a preparação do novo álbum. "Este ano, eu estou querendo trazer algo diferente, uma pegada mais feliz, mais animada, dançante, que a galera gosta muito de me ouvir e que eu adoro fazer."