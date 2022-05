Ana Hikari empresta bolsa Louis Vuitton e sofre para conseguir abri-la

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Ana Hikari, 27, passou por um perrengue chique ao escolher uma bolsa Louis Vuitton para compor seu look para o Baile da Vogue, que aconteceu na sexta-feira (29), no Rio de Janeiro. Segundo ela, foi preciso procurar um tutorial para abrir a peça.

"Ontem eu peguei uma bolsa emprestada pro look que valia mais que meu salário. E o medo de quebrar/perder? Daí fomos abrir a bolsa de milhões... cinco pessoas no quarto e ninguém sabia abrir a bolsa. Nunca vi uma LV (Louis Vuitton) na minha frente antes", disse no Twitter.

Hikari afirma que ligou para sua stylist, que estava com um engenheiro ao seu lado, mas ainda assim, ninguém conseguiu abrir a bolsa. Até que o ex-BBB João Luiz Pedrosa, encontrou um tutorial na internet "e conseguiu abrir a bolsa de milhões", brincou.

Após o relato, a atriz ainda contou que todo o perrengue aconteceu porque queria colocar R$ 25 na bolsa. "João Luiz me julgou muito porque eu queria levar R$ 25 no Baile da Vogue. Ele falou: 'Você não está indo pra praia não, garota'", finalizou.

Muitos internautas comentaram que a atriz "é gente como a gente". "Eu levaria também, vai que o salgado da esquina não aceita Pix", brincou uma. "Vai que a festa acaba à 1h e você perde o ônibus. O do Uber tem que estar garantido", comentou outro.

O que mais chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi a fantasia escolhida por Ana Hikari no evento: uma saia vermelha e um top com estrelas vermelha, que muitos entenderam como uma referência ao PT. "Look que diz tudo", brincou a youtuber Foquinha.