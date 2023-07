Mia Mamede coroa nova Miss Universo Brasil com obra de Eduardo Kobra no vestido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mia Mamede, a atual Miss Brasil, usará um vestido de gala especial na noite deste sábado (8), Na hora em que entregar a coroa para a nova campeã do Miss Universo Brasil, ela estará com um vestido de gala criado pelo muralista Eduardo Kobra. A peça, segundo o criador, enaltece as mulheres e a diversidade.

Aceitando o desafio de Mia, Kobra imprimiu sua marca inconfundível nessa peça única, refletindo seu estilo presente em imensos murais espalhados por grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Nova York, Amsterdã, Moscou e Tóquio. Em um vestido concebido pelo estilista Bruno Oliveira, que serviu como uma "tela em branco", o muralista retratou a diversidade étnica ao representar uma mulher negra e outra representante dos povos originários.

"Através desse vestido, expresso o que tenho defendido durante o meu reinado: a consciência de que nossa beleza vai além do físico. Estou ansiosa para ver a reação do público", declara Mia sobre essa parceria com o artista.

"Há diversas formas de beleza que merecem ser destacadas e reconhecidas. A beleza é diversa! Além disso, é fundamental ressaltar sempre que a beleza se perde se não estiver acompanhada por boas ações e pelo respeito à diversidade presente em nosso país e em nosso planeta", afirma Eduardo Kobra, em comunicado oficial.