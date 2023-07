Show de Elton John na Suécia encerra sua vida nos palcos neste sábado

Quando anunciou a despedida dos palcos, disse que o motivo era que queria mais proximidade com a família --John tem dois filhos, de dez e de 12 anos, com o marido, o cineasta David Furnish.

O artista veio ao Brasil pela primeira vez a passeio, no Carnaval de 1978, acompanhado de Rod Stewart. Voltou em 1995 para sua primeira leva de shows, em São Paulo e no Rio de Janeiro, depois que a vinda em 1992 foi cancelada. Ele retornou para outras apresentações em 2009, 2011, 2013, 2014 e 2017.

John é dono de cinco Grammy, cinco Brit Awards, dois Ocar, dois Globo de Ouro e um Tony, além do título britânico de Sir desde 1996 e é tido como uma das figuras mais influentes do rock e na luta pelos direitos LGBTQIA+ na Inglaterra.

A turnê é histórica também por quebrar o recorde de mais lucrativa. A receita bruta ultrapassou a marca de US$ 900 milhões, cerca de R$ 4,4 bilhões. É a maior bilheteria da história, segundo a Billboard Boxscore, seguida pela turnê The Divide, de Ed Sheeran.

Com hits como "Bennie and the Jets", o artista marcou o show com seus figurinos brilhosos --dados publicados nas redes sociais de John dizem que 16 dos looks usados na turnê são da grife italiana Gucci-- e os famosos óculos gigantes.

