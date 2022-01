Medrado se pronuncia sobre briga com vizinho: 'Por meus filhos vou até o fim'

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A ex-participante de A Fazenda 13, Fernanda Medrado, se pronunciou neste sábado (8) sobre polêmica envolvendo vizinho do prédio onde mora. O morador teria implicado com o filho da cantora, afirmando que ele deveria "falar com voz de homem e não de mariquinha". Medrado diz que a confusão se deu por volta das 18h, quando Bryan, de 7 anos, brincava com um outro amigo na quadra do prédio. Ela conta que soube que a ofensa era direcionada a seu filho porque a outra criança usava uma camiseta do Palmeiras e o homem se dirigiu a ela para passar o recado. "Fiquei muito brava porque, se uma pessoa faz isso com uma criança, imagina o que não faz com outras pessoas na rua. É aí que eu quero chegar. Isso tem que acabar", disse em seus stories. "Eu pedi pro guarda entrar na torre dele [do adulto], mostrei a sacada e falei: 'se ele não descer para pedir desculpas, eu vou chamar a polícia'." Ela conta que outra mulher, também mãe, se ofereceu para testemunhar contra o vizinho, já que tinha presenciado tudo. Medrado conta que, depois que os policiais chegaram, o morador desceu. "Eu estava lá sozinha discutindo com os dois, não tinha ninguém comigo, mas também não importa porque, para os meus filhos, eu vou até o final." "Não vou deixar pessoas passarem batido na minha vida, que ofenderem a mim ou aos meus filhos. Meu filho é uma criança", afirmou. A rapper afirma que outras crianças falaram que esse mesmo homem já gritou outras ofensas para elas. "Não se calem diante dessas coisas porque é por a gente deixar essas coisas passarem que nada muda e essas pessoas precisam levar um choque." Depois do esclarecimento, ela também publicou uma boomerang com os filhos nos stories. "Tá pra nascer quem vai ofender meus filhos! Obrigada a todas as mensagens de carinho", escreveu.

