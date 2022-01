Boninho dá dica sobre quantidade de participantes da edição do "BBB 22"

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, diretor do Big Brother Brasil, deu mais dicas sobre a nova edição do reality em seu perfil no Instagram neste sábado (8). Na publicação, ele está sentando no local onde os participantes são entrevistados e fazem a chamada para divulgação na emissora.

"Está ai a cadeira elétrica!!", escreveu em tom de brincadeira. "Os 20 passaram por ai... Falei 20????"

Mais informações serão reveladas no Fantástico deste domingo (9). A nova edição, apresentada por Tadeu Schmidt, estreia em 17 de janeiro.

Boninho também publicou na noite desta sexta (7) um enigma sobre os possíveis integrantes do camarote do reality.

Diretamente de Nova York, onde passa férias com a família antes da estreia do programa, ele disse que olhou para a cidade e pensou que tem algumas pistas que poderia passar.

"+11=2, tem que gostar de manter a pose, que adora um bom projeto, cai dentro, firme como uma rocha, adora um visual diferente, só tem carinha de santa, podia estar na Broadway."

As dicas começaram a partir do dia 2 de janeiro, quando Boninho enlouqueceu os internautas ao publicar um vídeo no Instagram com imagens da casa da 22ª edição do Big Brother Brasil e deixar um enigma sobre os possíveis famosos que participarão do programa.

No vídeo, ele deixou uma legenda com o enigma: "2022-22, que tem, tem também 'bá', um país tem, tem nome repetido, que tal 'ro', tem que tem duas letras no nome, tem que vai e vem, tem mãe gente misturada."