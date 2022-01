Jorge Amado concorreu ao Nobel de literatura há 50 anos e perdeu para Neruda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor brasileiro Jorge Amado foi considerado pela Academia Sueca em 1971 para ganhar o prêmio Nobel de literatura. É isto o que revela um documento recentemente divulgado pela instituição, que só abre os nomes considerados para cada prêmio 50 anos após a ocasião. Naquele ano, o poeta chileno Pablo Neruda foi o vencedor. Ainda assim, de acordo com os arquivos, o presidente do comitê Anders Österling ficou na dúvida se Neruda era a escolha certa, considerando se "tendência comunista cada vez mais dominante em sua poesia [era] compatível com o propósito do prêmio Nobel". Eram quase cem nomes na lista --muitos célebres, como o argentino Jorge Luis Borges (que acabou recebendo apenas um Nobel póstumo), o búlgaro Elias Canetti, o francês André Malraux, os americanos Ezra Pound, James Baldwin e Arthur Miller. Mas nesse rol, apenas uma mulher: a poeta e tradutora estoniana Marie Under. A escritora expressionista chegou a concorrer ao prêmio oito vezes e ajudou a fundar o sindicato dos escritores no seu país natal. Não há obras dela publicada no Brasil. O páreo também tinha William Golding, de "O Senhor das Moscas", Günter Grass --que receberia o prêmio em 1999--, Graham Greene, que já havia aparecido em listas anteriores, assim como Vladimir Nabokov e Tennessee Williams. À época, Amado já tinha publicado alguns de seus maiores sucessos, como "Capitães da Areia", de 1937, "Gabriela, Cravo e Canela", de 1958, "Dona Flor e Seus Dois Maridos", de 1966, e "Tenda dos Milagres", de 1969, com traduções em diversos idiomas. O documento original em sueco aponta apenas ainda que a indicação de Amado foi sugestão do professor de literatura francesa na universidade de Nancy, Laurent Versini. Enquanto isso, Neruda já acumulava três recomendações. O baiano já havia aparecido na lista de 1967 do Nobel, assim como o itabirano Carlos Drummond de Andrade --quando perderam para o guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

