Matthew Perry pode ganhar estrela na calçada da fama ao lado de Jennifer Aniston

Exames preliminares indicam que a morte do ator não foi causada por uma overdose de fentanil e metanfetamina. No livro "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", lançado no início deste ano, o ator diz que teve problemas com dependência química durante as gravações de "Friends".

No entanto, segundo o TMZ, nenhum parente entrou em contato com a Câmara de Comércio para agendar uma cerimônia de entrega da estrela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry, morto no último sábado (28), aos 54 anos, pode ganhar uma estrela na calçada da fama ao lado de Courteney Cox e Jennifer Aniston, atrizes que também fizeram parte do elenco de "Friends".

