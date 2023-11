Luísa Sonza fala pela primeira vez sobre caso de racismo

A artista disse que demorou a compreender que tinha sido racista: "Eu tive muita dificuldade de entender no começo, por ser uma pessoa branca e não viver isso na pele". Eu tive que realmente estudar e entender profundamente". Ela disse ter lido trabalhos de Djamila Ribeiro, colunista da Folha de S.Paulo, e do Ministro Silvio Almeida.

Em uma entrevista ao canal de Bianca Della Fancy no YouTube, Luísa relembrou o episódio após a drag queen dizer que o assunto continuaria voltando à tona caso a cantora não se posicionasse publicamente. Ela então explicou por que, até então, não falava sobre a acusação: "Eu não tenho que estar num lugar de justificar". "Errei, cumpri com isso, fiz o que pude, faço o que posso".

Naquele ano, em um hotel em Fernando de Noronha, Luísa pediu à advogada Isabel Macedo de Jesus, a qual passava férias no mesmo local, que a trouxesse um copo de água. Um ano depois, a advogada entrou com ação contra a cantora. Na época, ela negou a acusação, mas, em 2022, resolveu admitir ter sido racista em comunicado nas redes sociais, o que voltou a fazer nesta sexta-feira (3).

