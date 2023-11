Após deixar SBT, Dudu Camargo assina contrato com TV do Nordeste

Camargo deixou o SBT imerso em polêmicas. No ano passado, ele foi levado para a delegacia após bater o carro sem ter habilitação ou licenciamento do veículo em dia.

As negociações entre Dudu e Meio Norte acontecem desde que ele fez uma participação em um programa da emissora após a sua saída do SBT, em setembro.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Apresentador do SBT entre 2016 e este ano, o jornalista Dudu Camargo assinou contrato com uma nova televisão. Ele será comandante de uma atração na TV Meio Norte, emissora sediada em Teresina, no Piauí, e que está em expansão para se tornar uma rede nacional no Brasil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.