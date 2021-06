Matheus Almeida é o quinto eliminado do Mestre do Sabor

Na primeira parte do programa desta quinta-feira (10), os participantes disputaram a prova do Menu Confiança. Os times tiveram que preparar em 60 minutos um menu completo (entrada, prato principal e sobremesa) usando o ovo como protagonista.

O baiano de 31 anos fazia parte do time da chef Kátia Barbosa. Ele havia sido selecionado para a atração após chamar a atenção com uma frigideira de aratu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matheus Almeida foi o quinto eliminado da terceira temporada do Mestre do Sabor. Apesar de ter sido elogiado, ele teve seu prato escolhido como o pior na prova que valia a permanência no reality show culinário da Globo.

