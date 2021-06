Em 'Missão Cupido', Isabella Santoni diz que beijar Agatha Moreira é cena normal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com direção de Rodrigo Bittencourt, a comédia romântica "Missão Cupido" estreou nesta quinta-feira (10) nos cinemas. O filme conta a história da jovem Rita (Isabella Santoni), que cai nos encantos da Morte (Agatha Moreira) e precisa ser salva pelo atrapalhado e engraçado anjo da guarda Miguel (Lucas Salles).

"Ele subiu para o posto de anjo por erro e desorganização do todo-poderoso [Deus, interpretado por Rafael Infante]", diz Lucas Salles sobre seu personagem, que após morrer atropelado vai para o céu. Descrente das profecias, ele roga várias pragas contra Rita, sua protegida, quando ela ainda é uma recém-nascida, como a de que ela terá um coração fechado.

Isabella Santoni afirma que Rafael Infante faz um Deus fora do padrão. "Não é um Deus como você espera com a imagem de barba grande e cabelão. É o Rafael Infante, um Deus bem-humorado, irônico e com o humor bem ácido."

Irritado com as profecias de Miguel, Deus manda o anjo de volta à terra. A missão dele é reparar os danos que suas ações causaram na vida de Rita. Na terra, ele aprender a lidar com a complexidade humana e proteger a teimosa Rita, mas ele é muito atrapalhado. "[Ele é um anjo] fora do padrão que antes de ser atacado pelo seu porte físico já é grosseiro com as outras pessoas, explica Salles.

Em compensação, a jovem Rita é uma mal-humorada dona de uma loja de bolos, muito focada no trabalho e que não pensa muito no amor. "Ela faz bolos de casamento, mas não acredita no matrimônio. É bem irônico isso, mas é a história e ao longo do filme as coisas vão mudando", afirma Santoni.

Um dia Rita tem um encontro com a Morte (Agatha Moreira) que está na terra na forma de uma linda e sedutora cantora de rock para atrair as vítimas --uma delas é Rita, que se encanta com a Morte e passa a ser perseguida por ela.

Miguel sabendo das intenções da Morte trava uma batalha com ela para proteger Rita e encontrar um amor para a jovem antes que seja tarde demais. "[Rita] está sempre de mau-humor e cheia de pedras nas mãos que fica até difícil competir com ela no mau-humor", conta Salles ao comentar as desavenças entre o anjo da guarda e a boleira.

Embora o filme indique um romance entre as duas jovens, Isabella Santoni diz que o casal da história não é a Rita e a Morte. "Rita está no meio sendo enfeitiçada pelos dois [Morte e anjo], é um duelo dos dois para conquistá-la. O anjo precisa desfazer o feitiço que ele jogou nela quando era bebê."

Escrito, dirigido, produzido e com trilha sonora autoral de Rodrigo Bittencourt, o longa foi filmado em 2017, nas cidades de Friburgo e Rio de Janeiro. O filme tem uma edição ágil, cheia de efeitos especiais, que transforma as transições de cena como se fossem história em quadrinhos, como no duelo entre o anjo e a Morte.

Santoni explica que há momentos no filme em que os personagens viram desenhos animados porque as situações são lúdicas e têm essa brincadeira. "Tem esse lúdico. Os personagens são desenhados, viram caricatos mesmo. Ele [o diretor] mistura essa linguagem da realidade do filme com os quadrinhos."

O que tem gerado burburinho fora do set de filmagem é o beijo homoafetivo entre as personagens interpretadas por Agatha Moreira e Isabella Santoni. Para o elenco, esta foi uma cena comum como qualquer outra e que já deveria ter sido normalizada.

Salles diz que ficou muito feliz de colocarem uma mulher para fazer a Morte no filme e com um relacionamento homoafetivo. "Em nenhum momento, nós jogamos foco de luz no beijo nem questionamos o fato de a Morte ser mulher e estar interessada em Rita."

Para Santoni, o beijo em Agatha é uma cena normal como qualquer outra. "Acho estranho as pessoas ainda hoje em dia tratarem isso como algo diferente. É um beijo, eu não faço essa distinção."

"MISSÃO CUPIDO"

Quando: Estreou 10/6

Onde: No cinema

Elenco: Isabella Santoni, Lucas Salles, Agatha Moreira, Rafael Infante, Victor Lamoglia, Thais Belchior, além de participações especiais de Guta Stresser e Kiko Mascarenhas

Direção: Rodrigo Bittencourt