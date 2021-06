Carolina Santos e Jonathan Costa são eliminados do Power Couple com 19,97% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carolina Santos e Jonathan Costa, o Jonjon, foram os eliminados da semana do Power Couple Brasil 5 (Record). Eles receberam 19,97% dos votos nesta quinta-feira (10) e perderam para os casais formados por Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Nina Cachoeira e Filipe Duarte.

O casal eliminado foi para a disputa pela preferência do público por ter recebido o maor número de votos da Mansão Power.

Nas redes sociais, a equipe de Jonjon agradeceu ao apoio dos fãs. "A quem votou, ajudou, torceu e apoiou, nosso muito obrigada. Vocês foram incríveis".

Sob o comando de Adriane Galisteu, a quinta temporada do Power Couple estreou no início de maio na Record. A disputa entre os casais acontece em uma mansão com ambientes decorados com o tema cinema, 50 câmeras (sendo 41 robóticas), quarto perrengue para os casais com menos dinheiro após as dinâmicas, suíte para os casais com maior saldo financeiro e até uma barraca na área externa.