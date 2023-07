Marina Ruy Barbosa promete 'vilã icônica' com Preciosa em 'Fuzuê'

Já Giovana Cordeiro interpreta Luna, que, após o sucesso em "Mar do Sertão", é sua primeira protagonista: "Acho que tudo que vivi antes me preparou para esse momento. Ser protagonista é uma enorme responsabilidade, me preparei com muitos filmes de investigação, para trazer para Luna respostas e a busca dela pela mãe. Ela é uma mulher muito corajosa, destemida, que enfrenta tudo para conseguir o que ela quer, ela tem muito otimismo, e isso me inspira, falar dessa alegria de viver".

"Ela é realmente icônica. É uma vilã que é capaz de tudo. Mas ela tem esse tom cômico. Ela é um pouco fora do tom, até tem um certo exagero", disse a atriz na coletiva de imprensa da novela nesta segunda-feira (24). Preciosa é uma poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.