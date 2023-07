Veja grandes sucessos de Doris Monteiro, cantora precursora da bossa nova

Um de seus primeiros sucessos foi "Mocinho Bonito", de autoria do compositor Billy Blanco, a música mais tocada nas rádios em 1957 que já trazia a maneira de cantar própria de Monteiro. A faixa foi lançada cinco anos antes de "O Encontro", espetáculo com João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes que marcou o início da bossa nova.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morta nesta segunda-feira (24) de causas naturais, aos 88 anos, em sua casa no Rio de Janeiro, a cantora Doris Monteiro é considerada uma das precursoras da bossa nova com sua "voz pequena", segundo ela mesmo se definia.

