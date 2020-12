Mariana Rios termina noivado de dois anos após aborto e casamento adiado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Rios, 35, anunciou nesta segunda-feira (30) que não está mais noiva. A atriz e cantora terminou o compromisso de dois anos com o empresário Lucas Kalil.

"Temos um carinho muito grande um pelo outro", afirmou à revista Marie Claire. "Optamos nesse momento por seguir caminhos diferentes, mas a amizade e o respeito continuam."

Rios havia sido pedida em casamento em 2018, durante uma viagem a dois para o Chile. O casamento dela estava marcado para o dia 29 de março em Araxá (MG), cidade natal da artista --uma segunda cerimônia seria realizada em Saint Moritz, na Suíça, em julho.

Contudo, os planos haviam sido adiados por causa da pandemia. O casal não havia definido uma nova data para o enlace. "Nunca fiquei triste por ter que desmarcar a data do casamento", afirmou na época. "Minha preocupação era com o que o mundo iria viver a partir daquele momento. O que as pessoas iriam passar e como eu poderia ajudar."

"O casamento é a união de duas pessoas que escolheram passar pela vida juntas", disse. "A festa é apenas a comemoração dessa união. O mais importante agora é você ser grato por estar vivo."

Durante a quarentena, a atriz engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo pouco tempo depois.

"Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! Você sempre chega trazendo vida! Mas dessa vez trouxe o presente mais lindo mundo: Outro coração batendo dentro de mim", escreveu ela nas redes sociais no dia 1º.

No dia 11 do mesmo mês, ela anunciou que perdeu a gestação. "Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor", escreveu. "Seu coracao que batia acelerado e forte, de repente parou. Voce precisou partir e nao me sinto no direito de questionar a decisao de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece e para o nosso bem."