Manu Gavassi se diz inspirada pela força de Miley Cyrus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um look de alfaiataria romântico, Manu Gavassi, 29, chegou ao Lollapalooza acompanhada pelo namorado, Julio Reis, para prestigiar o show de Miley Cyrus. A apresentação da cantora norte americana é uma das grandes atrações do segundo dia do festival, realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

"Sou fã incondicional dela, desde o começo de sua carreira. Sou fã raiz, sabe, que tem a letra das músicas da época da série 'Hannah Montana' decorada", falou sobre o programa de 2006.

"Eu acompanho a carreira dela e me inspiro muito no caminho que ela trilhou como artista. Sempre pensei: se ela faz isso, eu também posso fazer, uma vez que a gente tem a mesma idade. Ela traz muita força feminina e não tem medo de honrar o passado dela, algo que muitos artistas fazem. Sou apaixonada por ela", declara Manu.

Além de curtir o pop rock internacional, a atriz e cantora revelou que costuma trocar muitas referências musicais com o namorado. "Nós combinamos muito por isso, temos um gosto eclético e aberto para o novo. A gente gosta de se apresentar a artistas novos. O bom é que, agora, com quase todo mundo vacinado, a gente pode escutar os shows ao vivo, sentir a energia do palco novamente", celebra ela.

Para o festival, Manu optou por um casaco comprado em um brechó de Londres, para onde viajou recentemente. "Não nego que sou uma entusiasta de brechós, não só pela questão da sustentabilidade dentro da moda, mas também pela possibilidade de usar peças de outras épocas e montar looks com a minha visão de hoje", conta Manu.

Segundo ela, "conforto" foi a palavra que regeu sua escolha. "Porém, depois de tanto tempo sem 'dar um close', coloquei um pouco de ousadia", conclui.