Sasha diz que se emocionou ao usar roupas da mãe para ensaio: 'Muito especial'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sasha Meneghel, 23, foi uma das famosas que conferiram as apresentações deste sábado (26) no Lollapalooza Brasil 2022. A filha de Xuxa chegou ao evento acompanhada do marido, João Figueiredo, 22.

"É bom poder se divertir juntos e curtir os shows", disse ao F5, lembrando que ainda tem tomado todos os cuidados possíveis com relação à Covid-19. O pai dela, Luciano Szafir, já foi contaminado em mais de uma ocasião e teve sequelas graves.

Segundo João, não foi difícil escolher os shows que eles acompanhariam. "A gente curte as mesmas coisas", contou. "É claro que ela acrescenta algumas músicas na minha playlist e eu nas delas."

"Ele é mais do pop", corrigiu ela. "Eu também curto muito pop, mas acho que sou bem eclética, escuto um pouco de tudo."

Uma das apresentações pelas quais Sasha estava ansiosa era a da canadense Alessia Cara. "Eu amo a voz da Alessia, sou apaixonada pela voz dela", revelou. "Além disso, acho que ela é super simples, parece ser uma pessoa incrível."

Sasha também comentou o recente ensaio que fez recriando poses clássicas da mãe e usando algumas peças de seu guarda-roupas. "Tudo foi muito emocionante, do começo ao fim", afirmou. "Poder selecionar as fotos que a gente ia se inspirar, tocar no acervo dela, vestir... A gente tinha o mesmo número, então tudo coube perfeitamente."

"Foi muito incrível", comemorou. "Não só eu me emocionei, mas todo mundo que estava envolvido. Acho que a minha mãe tocou de formas diferentes o coração de cada um envolvido naquele projeto. Foi muito especial."