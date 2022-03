Shantal e Mateus Verdelho curtem Lollapalooza: 'Jovens novamente'

"Eu não sou muito de acompanhar frequentemente, mas tem algumas músicas que são clássicas, que marcaram algum momento, e eu queria ouvir. Inclusive, um brother meu tinha me chamado para assistir esse show junto com ele, e amanhã é aniversário dele. Aí eu falei: 'mano, vamo', mas infelizmente aconteceu isso", lamenta.

Ele conta que pretendia assistir ao show do Foo Fighters no domingo (27), e que foi surpreendido pela morte de Taylor Hawkins, baterista da banda encontrado morto na Colômbia na sexta-feira (25).

"Eu acho que ela estava mais ansiosa para sair para qualquer outro lugar do que ir em evento em si, mas é legal para a gente rever várias pessoas, vários amigos, muita gente conhecida que a gente não via há tanto tempo... aí a gente tem a sensação de ser jovens novamente", diz.

Segundo ela, a sensação de segurança em aproveitar o evento vem da rede de apoio. "Vou ser muito sincera: como a gente deixou as crianças com todos os avós, a gente está bem tranquilo", afirma.

"Agora, que eu estou parando de amamentar, voltando a trabalhar, fazendo minhas coisas, estou me sentindo viva --é essa a sensação. E poder sair de casa, vir no festival, relembrar como era a gente antes de todos esses acontecimentos... nossa, está muito bom", comemora a influenciadora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.